Brexit, sconfitta per la May alla Camera. Passato l'emendamento sul Piano B

(Teleborsa) -in attesa del voto di ratifica del prossimo 15 gennaio . ", ha affermatonel corso del Question Time ai Comuni prima della ripresa del dibattito sulla Brexit. Nessun rinvio, dunque, né un referendum bis e, tantomeno, elezioni anticipate in quanto, per la May, "il popolo ha già votato".Una posizione che, tuttavia, alla riapertura del dibattito si è scontrata con la, di ammettere fra gli emendamenti alle mozioni già approvate in passato quello che attribuisce al Parlamento il potere di chiedere al governo, in caso di bocciatura dell’accordo proposto dalla premier britannica, di presentare all’aula “entro tre giorni lavorativi”è stato approvato con 308 sì e 297 no. Nel caso dell’approvazione di un piano B il divorzio dalla Ue potrebbe essere più soft e ispirato al cosiddettoin base al quale il Regno Unito pur uscendo dall’Ue mirerebbe a restare sostanzialmente parte del mercato unico e anche dell'unione doganale.che già durante il Question Time aveva polemizzato con, sull’in caso di mancata ratifica parlamentare dell’accordo raggiunto dalla premier con Bruxelles. Difronte alle sollecitazioni di Corbyn volte a cancellare l’ipotesi del no deal, visto che in parlamento esiste una maggioranza contraria, la May aveva indicato la ratifica dell’accordo proposto dal governo come unica "garanzia" contro un divorzio senz'accordo dall’Ue affermando cheRispondendo alle critiche laha inoltre affermato che "ulteriori chiarimenti da parte dell’Ue sull’accordo sulla Brexit "sono possibili" e "Entrando nei dettagli la premier britannica ha spiegato chepagheranno meno di quanto i britannici pagano per il rilascio del passaporto per ottenere lo status speciale in grado di garantire loro i diritti attuali anche dopo la Brexit e ha parlato di unaper garantire un ruolo di controllo al parlamento locale dell’Irlanda del Nord sull’attuazione eventuale delsul confine aperto fra Dublino e Belfast.Parlando dell’accordoha ribadito che i negoziati sono chiusi e che l’intesa concordata è l’unica possibile.