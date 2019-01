Credem investe ancora nell'innovazione: rileva 20% di Blue Eye solutions

Credem

(Teleborsa) -ha annunciato che la controllata Credemtel, guidata dal direttore generale Paolo Zavatti ed attiva nei servizi digitali a imprese e PA,, una PMI innovativa specializzata nelloper lae dei processi aziendali.Tale operazione è in linea con la strategia del Gruppo Credem di investimenti in tecnologia perIn particolare, ladella partecipazione è legata, oltre che alle competenze tecniche che sono una peculiarità indiscussa di Blue Eye solutions, ad una, elemento indispensabile per la governance dei processi digitali.Grazie alla partnership con Blue Eye Solutions,nelle proprie soluzioni di gestione documentale,Nel 2018 Credemtel ha registrato oltre 1.000 nuovi clienti, grazie anche alle soluzioni di. A fine settembre 2018, inoltre la società ha registrato un fatturato in crescita del 16% nei servizi di gestione elettronica documentale.