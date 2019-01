Mercati europei in rialzo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in attesa della pubblicazione dei verbali del FOMC della Fed stasera.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,145. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,31%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,17%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +269 punti base, mostrando un piccolo calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,92%.buona performance per, che cresce dell'1,06%, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,03%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,16%.. Sulla stessa linea, ilregistra un aumento dell'1,42%. Buona la prestazione del(+1,4%), come il FTSE Italia Star (1,6%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+4,41%),(+3,80%) e(+2,60%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,13%.Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 5,14%.Effervescente, con un progresso del 5,05%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,41%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 4,00%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -1,60%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,28%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,06%),(+5,37%),(+4,34%) e(+4,27%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -3,91%: Bruxelles ha avviato un'indagine sull'acquisizione Stx . In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,81%. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,10%.Sul listino completo brillano+7,48% e+3,80%, la prima dopo il via libera del Tribunale al prestito Fortress , la seconda dopo l' accordo di licenza con Levi Strauss & Co