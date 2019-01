Wall Street parte bene in attesa accordo USA-Cina

Dow Jones

(Teleborsa) -o, scommettendo su un. Le trattative a Pechino sono state prolungate per un altro giorno, in attesa di un esito positivo sulle relazioni commerciali fra le due grandi economie.Povera l'agenda macroeconomica, dove non sono attesi dati di particolare importanza, fatti salvi quelli sullee le, che hanno visto un'impennata nella prima settimana dell'anno nuovo Pressoché, che ha minacciato dise lo Shutdown proseguirà ad oltranza.A New York, ilsale dello 0,62% a 23.935,93 punti, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea lo, che arriva a 2.582,43 punti. In frazionale progresso il(+0,53%), come l'S&P 100 (0,3%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,01%),(+0,67%) e(+0,64%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,50%) e(-0,44%).del Dow Jones,(+1,51%),(+1,49%),(+1,39%) e(+1,14%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che cede lo 0,95%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,82%.(+5,96%),(+5,33%),(+4,77%) e(+4,02%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -3,98%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,75%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,89%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,18%.