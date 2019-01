Bongiorno: "mai fatto cosi tanto per la PA come con questa Legge di Bilancio"

(Teleborsa) -tanto per mettere persone dietro le scrivanie, perché ho indicato anche quelle che secondo me sono le categorie strategiche nelle quali assumere”,durante un'intervista concessa a Myrta Merlino nel programma "L'aria che tira", su La7.continua l’esponente del Governo. Ma attenzione, quello del 15 novembre non è un ritardo perché nella P.A. si entra solo per concorso, e per fare questi concorsi, e alcuni li stiamo già facendo, ci vorranno i relativi tempi tecnici".Con convinzione la Bongiorno ha ribadito: "Non è mai stato fatto tanto per la Pubblica Amministrazione come con questa ultima Legge di Bilancio: avremo per la prima volta, dopo dieci anni, il".