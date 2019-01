Chiude Ryanair Holidays

(Teleborsa) - Ryanairdi pacchetti turistici, lanciata due anni fa con il, con cui si è ripromessa di associare al volo una serie di proposte vacanziere nelle aree servite dal proprio network. Il disegno di espandere la propria influenza sul settore turistico aveva subito già una rivisitazione, seppure nella continuità del servizio, allorquando, accusata di azioni illegali basate su attività di scraping relativamente alle tariffe sul sito web di Ryanair.Il subentro dell’, abbinato al brand Ryanair Car Hire y Ryanair Rooms, sviluppato dallo stesso vettore irlandese, non ha garantito il successo e la redditività attesi. Sul sito web, alla sezione Ryanair Holidays è stato pubblicato il messaggio con cui si annuncia che ". Tuttavia, le prenotazioni precedenti e fino ad oggi non subiranno modifiche e saranno effettuate come previsto", con invito, in caso di necessità, a contattare il team di assistenza.Si spegne, o si rimanda ad altra forma commerciale, il sogno affermato dal direttore del marketing di Ryanair, Kenny Jacobs, di diventare l’Amazon dei viaggi.