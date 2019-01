Coldiretti, arrivano dazi Ue per il riso asiatico

(Teleborsa) - Dalla prossima settimana scatteranno(ex Myamar). L'e a renderlo noto è una dichiarazione dellache esprime soddisfazione per l'avvio da parte della Commissione Ue della procedura di approvazione. Questa, salvo turning point inattesi, sia seguito dell'All’interno del documento viene in particolare previsto un periodo di reintroduzione deilavorato per un periodo non superiore a tre anni, con un valore scalare dell'importo stesso da 175 euro a tonnellata nel 2019, 150 euro a tonnellata nel 2020 e 125 euro a tonnellata nel 2021; una proroga e' possibile ove sia giustificata da particolari circostanze.Il presidentespiega come si è giunti a questo obiettivo, visto che l'Italia è il primo produttore di riso in Europa: "Si tratta del risultato della mobilitazione della Coldiretti nelle piazze italiane e nelle sedi istituzionali che ha portato Bruxelles a riconoscere il danno economico dovuto ai volumi di importazioni di riso che giustificano l'attivazione della clausola di salvaguardia e lo stop alle agevolazioni a dazio zero".Sempre Prandini ha poi sottolineato che "ora occorre lavorare per estendere anche al riso non lavorato". "Ilha precisato la Coldirettiarriva sul mercato della Ue in volumi e livelli di prezzo tali da determinare serie difficoltà agli operatori europei del settore e pertanto è stato giustamente chiesto il rispristino dei dazi nel triennio 2019-2022