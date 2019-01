Di Maio, daremo ben 400 milioni di euro per finanziare le piccole opere sui territori

(Teleborsa) -". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio, con un post sul blog del Movimento 5 Stelle. ". Da sempre sosteniamo che le risorse vanno utilizzate per investimenti produttivi: E' il più grande piano di investimenti pubblici per i Comuni degli ultimi anni, apriremo cantieri in tutto il Paese per rilanciare la crescita. Le risorse - prosegue Di Maio - verranno stanziate dal 10 gennaio, in base al numero di abitanti, e i lavori dovranno partire entro il 15 maggio".Per attuare un meccanismo di controllo importante per garantire sicurezza e regolarità degli interventi di riqualificazione urbana, il governo ha inoltre stabilito che lAggiunge ancora Di Maio che "grazie a questa norma sarà più facile sbloccare anche le spese di progettazione e quindi l'iter dei lavori sarà più snello".conclude l'esponente pentastellato