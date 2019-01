Effetto Fed a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue con cautela la borsa di Wall Street confermando la prudenza dell'avvio, il giorno dopo che la Federal Reserve ha alzato il velo sui verbali dell'ultima riunione di politica monetaria . La banca centrale americana sarà paziente nell'alzare in futuro i tassi d'interesse grazie anche ad un'inflazione ancora poco convincente. Posizione confermata anche dalin un intervento all’Economic Club di Washington Nell'ultima riunione del FOMC, il Board ha deciso di alzare il costo del denaro di un quarto di punto, come ampiamente atteso dal mercato. Il costo del denaro è salito quindi tra il 2,25% e il 2,5%: è stato il quarto rialzo del 2018 e il nono dall'inizio del processo di normalizzazione (da dicembre del 2015). Nel comunicato che ha accompagnato la decisione, la Fed ha segnalato due rialzi dei tassi di interesse nel 2019, meno dei tre previsti in settembre.Sul fronte macroeconomico, il numero delle persone che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti , la scorsa settimana, è diminuito più del previsto.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 23.840,27 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la parità lo, che retrocede a 2.578,46 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,48%, come l'S&P 100 (-0,4%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,69%) e(+0,49%). Nel listino, i settori(-0,84%),(-0,76%) e(-0,47%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+1,70%) e(+0,62%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,63%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,88%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,62%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,46%.(+2,96%),(+2,83%),(+2,14%) e(+1,79%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,13%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,38%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,31%.In caduta libera, che affonda del 3,93%.