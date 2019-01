Louis Vuitton, vittoria in Cassazione contro i falsi registrati

(Teleborsa) -A danneggiare le griffe del lusso internazionale, non solo i falsi "spudorati" ma anche quei modelli che, seppure, vanno consideratiperché imitano in tutto o anche solo in parte quelli originali.La registrazione del modello o del design non mette al riparo dai reati dilo ha stabilitouna sentenza della Cassazione (1163/2018) che, in un giudizio penale di contraffazione relativo al “Toile monogram” diassistita dallo studio Spheriens, ha precisato che è errataAl contrario per la Corte il gesto