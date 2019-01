Mercato auto: sul settore pesano gli effetti del calo delle vendite in USA e Cina

General Motors

(Teleborsa) - A pochi giorni dall’apertura del, il prossimo 15 gennaio, lo stato di salute del settore non sembra essere dei migliori., nell’ambito di un più generale rallentamento dell’economia mondiale e in particolare di quella cinese, vi sono, innanzitutto, l’innalzamento dei tassi di interesse, il taglio delle sovvenzioni federali per l’acquisto di auto elettriche e l’impennata dei costi di acciaio e alluminio derivante dallaha ripercussioni sull’intero settore a livello globale in un quadro in cui l’aumento del prezzo delle vetture incide ulteriormente sulle vendite.sono in piena ristrutturazione e, il cui titolo preoccupa i mercati finanziari, è alle prese con un dieselgate da oltre 650 milioni di dollari. , con l’obiettivo di rafforzare la redditività, ha annunciatoe, all’orizzonte, potrebbe esserci un’per quanto riguarda i veicoli commerciali. Il riassetto, fa sapere Ford, “implicherà l’aumento dell’offerta e dei volumi sui veicoli dei segmenti più redditizi” e un “intervento sui mercati sottoperformanti”.Ma anche nel resto del mondo la situazione non è rosea.ha annunciato un pesante taglio dei costi nel Regno Unito con ildei 40.000dello storico marchio automobilistico inglese.che, su ammissione del vertice dell’azienda, si è resa necessaria a causa dellache ha colpito il marchio. Anche in questo caso la crisi è imputabile, principalmente, allae al. Un contesto a cui si aggiungono le