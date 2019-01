Milano finanzia la nascita di migliaia di imprese e posti di lavoro

(Teleborsa) - Lache hanno consentito lain questi ultimi anni. A renderlo noto questa mattina l’assessore alle Politiche per il lavoro, Attività produttive e Commercio,in occasione della presentazione dei risultati raggiunti grazie alle azioni messe in campo dal Comune.Nel periodo 2012-2018 sono statea vario titolo dall'Amministrazione: 573 nuove imprese, ovvero realtà costituite da meno di 5 anni (di cui 238 start up innovative) e 596 imprese costituite prima del 2013. Realtà che hanno permesso lacapaci di generare complessivamente undi euro, con una media di 400mila euro per impresa.. Ildi tutte le start up innovative in Italia nasce a Milano,su 9.742 (anno 2018). Di queste, 238 (pari sempre al 15%), sono nate o sostenute dal Comune grazie ai contributi erogati dall’Amministrazione. Erano il 13% nel 2017."Siamo riusciti a valorizzare e sostenere l’intraprendenza di molti giovani, sia nell’ambito dell’innovazione, sia nelle imprese di vicinato", ha commentato l’assessore Tajani, sottolineando chePersone ha detto l'assessore che "hanno deciso di mettersi in gioco aprendo una propria attività, soprattutto in quartieri periferici dove ogni nuova apertura contribuisce a migliorare la vivibilità della zona"."Si tratta - ha precisato - di progetti per lo più legati al commercio di vicinato, all’artigianalità e alla somministrazione”.