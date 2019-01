Nike, UE avvia indagine sul regime fiscale concesso dall'Olanda

(Teleborsa) -avrebbero procurato alla società unrispetto ai concorrenti in violazione delle regole europee sugli aiuti di Stato. Per questo motivo, a causa di sospetti aiuti illeciti derivanti da accordi fiscali ad hoc,che, oggi, ha annunciato di aver aperto, due controllate olandesi del gruppo Nike da oltre 1.000 dipendenti che sviluppano, immettono sul mercato e incassano i ricavi della vendita dei prodotti Nike e Converse in Europa, Medio Oriente e Africa."Gli Stati membri non dovrebbero consentire alle società di creare strutture complesse che riducono indebitamente i loro profitti tassabili e danno loro unrispetto alla concorrenza" ha affermato la commissaria alla concorrenzaassicurando che "la Commissione esaminerà attentamente, per valutare se sia in linea con le norme sugli aiuti di Stato" e salutando, comunque, con favore "i passi fatti daii per riformare le norme tributarie per le aziende e per far sì che le società possano competere a parità di condizioni nell’Ue".Al centro dell’indagine vi sono i cosiddetticon le società in questione allo scopo di definireche devono essere pagate dalle due società olandesi per l’uso dei diritti di proprietà intellettuale connesso ai prodotti.per finire, poi, ad altre due società del gruppo Nike, anch'esse olandesi ma non tassabili nei Paesi Bassi.è che i pagamenti delle royalties non riflettano la realtà economica in quanto appaiono più elevati di quelli che avrebbero concordato società indipendenti tra loro, a condizioni di mercato.