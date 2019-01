PMI, oggi seconda seduta per discutere emendamenti al Dl Semplificazione

(Teleborsa) - Presieduta dal Capo della Segreteria tecnica, si è svolta oggi 10 gennaio,, sempre all’interno delle stanze del Ministero dello sviluppo Economico, e ha visto ie il vicepremier, ilsviscerare le principali problematiche che affrontano le piccole e medie imprese nel nostro paese.all'esame del Parlamento, dopo il lavoro già messo in campo in occasione dell'approvazione della Legge di Bilancio.Numerose le proposte di semplificazione che sono arrivate da parte delle varie associazioni delle PMI e che sono state attentamente esaminate, con approfondite istruttorie dai Ministeri competenti.e che saranno presentate in Parlamento,Le associazioni presenti al tavolo hanno manifestato grande apprezzamento per la metodologia di confronto introdotta dal ministro Di Maio - si legge nella nota del Ministero - che per la prima volta ha consentito un organico e ampio coinvolgimento tecnico delle PMI nel corso dell'iter dei provvedimenti legislativi.