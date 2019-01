Popolare Vicenza, Tribunale: insolvente per 3,5 miliardi di euro

(Teleborsa) -, in liquidazione coatta amministrativa. Secondo le stime del perito dei giudici, alla data di avvio della liquidazione (25 giugno 2017), lo squilibrio dei conti era pari a 3,5 miliardi di euro.I legali dell'ex presidente dell'istituto Gianni Zonin hanno già fatto sapere che ricorreranno in appello contro tale sentenza.La dichiarazione di insolvenza potrebbe consentire l'apertura di un secondo filone parallelo di indagine rispetto al principale, con l'accusa da parte della Procura nei confronti degli ex manager di bancarotta fraudolenta. Gli ex vertici, compreso l'ex presidente Gianni Zonin, sono già a processo per aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto informativo.