Mondo TV porta la seconda stagione di Sissi in Austria

Mondo TV

(Teleborsa) - Osterreichischer Rundfunk (ORF), radiotelevisione nazionale austriaca, dopo aver acquistato nel 2017 la licenza per la prima stagione di Sissi, di, ha acquistato anche la licenza per la trasmissione in territorio austriaco e in sud-Tirolo della seconda stagione di Sissi, la Giovane Imperatrice..e prevede il diritto esclusivo di trasmissione per 3 passaggi televisivi in tedesco e/o in inglese nel territorio assegnato.Sissi sarà pertanto trasmessa sui canali gestiti da ORF, sia free TV, satellite e web.