Scuola, Anief: mancano 150 mila docenti, riaprire GaE nell’aggiornamento 2019

(Teleborsa) -senza tale soluzione, si rischia dia essere condannati dall’Europa. Si potrebbe anche reclutare dalleda cui lo Stato chiama la maggior parte dei supplenti sui posti vacanti, insieme aise non si vogliono riaprire le, come già fatto due volte nell’ultimo decennio: a chiederlo alla I Commissione Affari Costituzionali del Senato, con due distinti emendamenti al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, il cosiddetto decreto Semplificazioni, è stato il sindacatoChiesta anche la salvaguardia dei ruoli conferiti e l’assunzione pure degli idonei degli ultimi concorsi.- Queste le richieste formalizzate lunedì scorso in audizione dall’organizzazione che opera in difesa dei lavoratori della scuola per dare una prima risposta all’altissima percentuale di, più che doppia rispetto agli altri comparti, diventata ancora più preoccupante dopo che nell’anno in corso la supplentite anziché ridursi è tornata pericolosamente a crescere,on scadenza 30 giugno o 31 agosto 2019.