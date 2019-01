Tokyo in rialzo grazie al rally di Wall Street

(Teleborsa) - Finale di seduta in forte rialzo per la borsa di Tokyo, sostenuta dalla corsa di Wall Street. L'indice Nikkei della piazza giapponese ha concluso le contrattazioni con un incremento dello 0,97% a 20.359,70 punti, mentre il paniere Topix è salito dello 0,57%.In frazionale progresso le, con Shanghai che sale dello 0,60% e Shenzhen che segna un +0,42%.Tra gli altri listini d'oriente che chiuderanno più tardi le rispettive sedute,avanza dello 0,42%, Seoul dello 0,80% e Taiwan dello 0,40%. Kuala Lumpur lima invece lo 0,11% (+0,41%), mentre Singapore guadagna lo 0,60% e Bangkok appena lo +0,10%.La borsa di Jakarta è rimasta chiusa per festività. Altra seduta in ribasso per Mumbai -0,35% mentre Sydney cede lo 0,33%.