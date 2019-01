Cesare Battisti tra poche ore in aereo in Italia direttamente dalla Bollivia

(Teleborsa) - Il terrorista arrestato nel centro di Santa Cruz, mentre comminava tranquillamente in strada, trasferito in Italia con un aereo inviato dal nostro Governo direttamente dalla Bolivia L’arresto è stato operato dalla polizia dello stato sudamericano, mentre l’intelligence italiana seguiva a distanza l’operazione. Per rintracciarlo sono stati necessari diversi giorni di geolocalizzazioni e intercettazioni telefoniche. Anche il controllo dei social ha contribuito alla sua localizzazione. Il Ministro della Giustizia Bonafede: “Sconterà l’ergastolo in Italia”.