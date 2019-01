Bankitalia, previsioni crescita delle imprese in "netto deterioramento"

(Teleborsa) -Sono queste le conclusioni a cui è giunto lo studio di, condotto sulle aspettative su crescita ed inflazione delle imprese italiane con un minimo di 50 addetti.L’indagine, compiuta nell'intervallo di tempo tra il 26 novembre ed il 17 dicembre del 2018, evidenzia che l’esito, sarebbe "in parte attribuibile all'relativa anel periodo della rilevazione"."Le valutazioni complessive sull'– spiegano da palazzo Koch - sono anch'esse, ma in misura più contenuta; lea breve termine sulla domanda, sia interna sia estera, sono divenute, pur rimanendo positive".Secondo la Banca d’Italia, il saldo tra ladi aumento e quella di diminuzione della spesa nominale per glinel 2019 sarebberispetto all’anno precedente, sebbene si attesti a livelli più bassi di quelli osservati in passato. Le attese in materia di, invece, si confermerebberoper il comparto produttivo in senso stretto, cedendo qualcosa per il settore dei servizi. Per le imprese dell’, tuttavia, continuerebbero a prevalere le "della compagine".. Il comparto produttivo in senso stretto lascerebbe registrare una diminuzione dei prezzi di vendita rispetto al sondaggio precedente, mentre rimarrebbero invariate le attese del settore dei servizi. Il costo degli input produttivi e l’oscillazione delle condizioni di finanziamento rappresenterebbero i principali stimoli alla dinamica dei prezzi propri. Nessuna pressione, invece, sarebbe stata registrata da parte della domanda.