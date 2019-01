Borse asiatiche in rosso. Chiusa la piazza di Tokyo

(Teleborsa) - Avvio di settimana negativo per le principali borse d'estremo oriente, orfane della guida diRosso per le, con Shanghai che arretra dello 0,68% mentre Shenzhen segna un -0,84%. Sul fronte commerciale, nel mese di dicembre,, secondo quanto emerge dal dato relativo alla bilancia commerciale.Tra gli altri listini asiatici, che chiuderanno più tardi le rispettive sedute,perde l'1,53%, Seoul lo 0,58% e Taiwan lo 0,52%. Kuala Lumpur va giù dello 0,43%, Jakarta dello 0,86% e Singapore dello 0,26%. Frazionale la discesa di Bangkok -0,74%.Altra seduta in ribasso per Mumbai -0,71% mentre Sydney lima lo 0,03%.