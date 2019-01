CNH Industrial lancia nuova struttura organizzativa per accelerare crescita e redditività

CNH Industrial N.V.

(Teleborsa) -pone le fondamenta per un’accelerazione della crescita e della redditività a livello globale attraverso il rinnovo della propria struttura organizzativa ed il(GEC in precedenza Group Executive Council). Il GEC è l’organismo decisionale di CNH Industrial responsabile della supervisione dell’andamento operativo dei segmenti e delle decisioni su determinate scelte operative.Il rafforzamento della struttura organizzativa di CNH Industrial si focalizza sui suoi cinque segmenti operativi globali (Agriculture, Commercial & Specialty Vehicles, Construction, Powertrain e Financial Services) e viene supportata da Funzioni Globali dedicate alle aree chiave di sinergia e sviluppo., alimentata da megatrend quali la digitalizzazione, l’automazione, l’elettrificazione e la servitizzazione, ovvero una sempre maggiore enfasi sull’offerta di servizi, correlati e specifici, in parallelo all’offerta di prodotti.", ha dichiaratodi CNH Industrial.