Mercati Ue depressi da export Cina

(Teleborsa) - Partenza in calo per le principali borse europee, che seguono la scia negativa disegnata dai mercati asiatici , dopo la doccia fredda dal commercio cinese . Ihanno rafforzato i timori che iabbiano cominciato a pesare nettamente sull'economia di Pechino, riacutizzando le preoccupazioni tra gli investitori di unSul mercato Forex, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,148. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,44%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 50,92 dollari per barile, in calo dell'1,30%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +270 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,87%., registra una flessione dello 0,58%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,40%, nella settimana cruciale per la Brexit. Atteso domani il voto decisivo del Parlamento inglese., soffre un calo dello 0,67%., con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,71%.In discesa a Piazza Affari tutti i comparti. Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,20%),(-1,14%) e(-0,97%).di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento dell'1,74%. Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,09%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,91%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,17%.Osservata speciale ènel giorno in cuiche dovrà decidere sulla nomina del revisore e sulla revoca dei cinque amministratori messi sotto accusa dal gruppo francese Vivendi, che detiene una quota di quasi il 24% nel gruppo telefonico italiano.Al Top tra le azioni italiane a(+3,70%),(+1,80%),(+1,29%) e(+1,00%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,17%.