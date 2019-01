Partenza in rosso per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -, in flessione dello 0,92% sulsui timori di un rallentamento dell'economia globale alla luce degli ultimi dati macro cinesi e delle difficoltà sulla Brexit . Vendite diffuse sull', che scambia a 2.570,65 punti. Variazioni negative per il(-1,33%), come l'S&P 100 (-1,0%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,06%),(-1,22%) e(-1,22%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa. I più forti ribassi si verificano su-1,98%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,57%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,52%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,37%.(+4,18%),(+0,96%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-7,67%. Seduta drammatica per, che crolla del 4,73%. Sensibili perdite per, in calo del 4,42%. In apnea, che arretra del 3,55%.