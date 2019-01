Quota 100 e Reddito di cittadinanza, Governo al rush finale

(Teleborsa) - Le due misuredella coalizione gialloverde,con l'introduzione didopo mesi di rinvii e polemiche,E' stato il Vicepremierad annunciare che il Consiglio dei ministri approverà i due provvedimenti nella giornata di giovedì 17 gennaio, precisando che saranno tagliateStiamo provando a far virare una petroliera, una grandissima nave che stava andando a schiantarsi contro gli scogli".Tra le novità lose non si accetta un'offerta congrua. In pratica, dopo 12 mesi se il beneficiario del reddito di cittadinanza rifiuta un'offerta "congrua di lavoro" perderà il diritto, prevede il decreto in cui si spiega chePrevisto inoltre un ruolo attivonella ricerca degli aventi diritto.Resta da sciogliere ilin un primo momento si era calcolato di dare il beneficio a quelli residenti in Italia da 5 anni, poi a quelli che vivono nel nostro paese dadi cuiin maniera continuativa. Nel ricalcolo delle risorse spunterebbero così dei fondi per alzare le pensioni deicome fortemente voluto dallaha assicurato che i 260.000 invalidi che percepiscono un trattamento avranno accesso al programma del reddito senza doversi riqualificare per il lavoro e avranno una pensione da