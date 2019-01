ADSL, per 10,5 milioni di italiani è giunta l'ora di cambiare operatore

(Teleborsa) -, nel corso del 2018, hanno, e fra quelli che hanno un contratto attivo, quasinon appena riusciranno a trovare un’offerta migliore oppure scadrà il vincolo contrattuale.È quanto emerso dall’indagine di, commissionata all’istituto di ricercache, insieme a Norstat, ha sondato il livello di fedeltà che i consumatori italiani dimostrano nei confronti degli operatori di servizi telefonici di ADSL-fibra ottica.Secondo l’Istituto,intervistato che ha scelto un nuovo operatore, avrebbe sostenuto di aver compiuto questo passo perdella bolletta. La seconda motivazione, data daldegli intervistati, è stata invece quella dellaritenuta troppo bassa. La terza risposta più frequente, data agli intervistatori daldel campione, è stata relativa allanelle politiche applicate dalla compagnia telefonica.In base al genere dell’intervistato, stando a quanto evidenziato dallo studio, cambierebbero le motivazioni del passaggio ad un altro operatore: per lepiù che per gli uomini, gli elementi fondamentali sarebbero ile ladi navigazione; viceversa, gliriterrebbero lanelle politiche applicate dalla compagnia un elemento importante.L’analisi, inoltre, ha rilevato come lasia percepita dagli italiani come. A sostenerlo, il 32% del campione intervistato, che indicherebbe come più onerose solo le bollette di luce, gas e polizza auto.