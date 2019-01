ERG avvia due nuovi parchi eolici in Francia per totali 31 MW

ERG

(Teleborsa) -ha ultimato la fase di commissioning di Parc Eolien de la Vallée de Torfou da 17,6 MW con una produzione media annua stimata di 47 GWh, parco facente parte dei 768 MW di asset in costruzione ed in sviluppo di Epuron acquisita lo scorso anno e di Parc Eolien Vallée de l'Aa 2 da 13,2 MW con una produzione media annua stimata di 29 GWh, per un totale complessivo di circa 45.000 t di emissione di CO2 evitata all'anno.Entrambi i parchi, situati rispettivamente nella Valle della Loira e nell'Alta Francia, hanno rispettato la Commercial Operation Date prevista per fine 2018 e beneficeranno quindi della tariffa FIT 2014 per una durata di 15 anni.e prosegue il proprio percorso di crescita nel Paese, in linea con gli obiettivi del Piano Industriale.