FCA rivede piano investimenti in Italia dopo ecotassa. Immediata reazione dei sindacati

Fiat Chrysler

(Teleborsa) -sta lavorando per rivedere il piano di investimenti per l'Italia, che prevede risorse per cinque miliardi di euro fino al 2021. Lo ha affermato l', al salone dell'auto di Detroit. "Il piano resta sul tavolo," - ha precisato il top manager - sottolineando che fu pensato prima che l'ecotassa su auto di lusso e Suv venisse introdotta in Italia. Da allora "il contesto è cambiato"."Stiamo lavorando - ha spiegato il CEO del gruppo automobilistico - per capire comelegati alle nuove regolamentazioni". Manley ha invitato quindi ad attendere marzo, quando in Italia scatterà l'ecotassa per le macchine di lusso e i suv, senza sbilanciarsi sul tema di eventuali modifiche normative.Immediata la reazione dei sindacati davanti alla possibilità che il piano da 5 miliardi di euro, in tre anni, venga rivisto. "- afferma il segretario generale della, ma noiche ci è stato presentato., al quale abbiamo già più volte sollevato la questione chiedendo di rivedere il provvedimento". Lasi diceperché le dichiarazioni di Manley mettonodegli stabilimenti italiani, che da anni sono in cassa integrazione perché i piani industriali dichiarati non sono stati realizzati". Marco Bentivogli, segretario generale, sottolinea cheprevista dalla legge di bilancio ", e non sull'ambiente, ma sul piano triennale di cinque miliardi di investimenti di FCA annunciato il 30 novembre". Fare le auto elettriche - aggiunge il sindacalista - è la cosa più semplice, infrastrutture ed ecosistema per farle funzionare sono in Italia all'anno zero". Per la segretaria generale della Cisl,, "di una messa in discussione del piano industriale da parte del CEO di FCA è unchiede al Governo di ", rivedendo il provvedimento sulla tassazione delle auto che potrebbe mettere a rischio l'occupazione e gli stabilimenti di FCA".