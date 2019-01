Finanza sostenibile, aziende europee lanciano forum per promuovere strumenti green

ENEL

(Teleborsa) - La sostenibilità è sempre più al centro dell'interesse delle aziende europee. A un anno di distanza dal, pubblicato in occasione del: il. Per l’Italia aderiscono al Forum; le altre aziende europee sono, EDP, ENGIE,, Icade, Ørsted, RATP, SNCF Réseau, Société du Grand Paris, SSE, Tennet, Tideway, Vasakronan.Il Forum ha l’obiettivo di creare una rete di informazioni e proposte finanziarie utili per la gestione di emissioni green. Ne fanno parte le aziende che hanno emesso green bond e che sono iLe società fondatrici – attive in settori produttivi quali servizi di energia elettrica, infrastrutture, servizi di trasporto e servizi ambientali e immobili - desiderano infatti contribuire allo sviluppo di strumenti finanziari per rendere la. Alcuni dei maggiori strumenti sono obbligazioni e prestiti verdi e sostenibili, linee di credito e altri strumenti di finanziamento che riconoscono la sostenibilità del modello di business dei loro emittenti.Le aziende del Forum, che hanno emesso a livello europeo oltre i due terzi dei bond, considerano gli strumenti di finanza sostenibile il metodo più efficiente per allocare risorse economiche dove sono necessarie. In particolare, gli investimenti a basse emissioni di carbonio e sostenibili sono considerati fondamentali per le strategie industriali delle aziende del Forum.