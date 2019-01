La borsa americana accenna un sorriso in avvio

JP Morgan

(Teleborsa) -mentre prosegue lo shutdown , diventando il più lungo della storia.sono usciti idi dicembre, risultando in calo più delle attese , e l'di gennaio crollato a 3,90 punti , con quella deludente di(-1,44%) sotto i riflettori oggi, 15 gennaio 2019., mentre l'arriva a 2.592,98 punti. Sale il(+1,07%), come l'S&P 100 (0,4%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,11%),(+1,10%) e(+0,65%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,30%),(+1,21%),(+1,01%) e(+0,84%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-1,55%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,28%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,12%.(+4,81%),(+3,54%),(+3,30%) e(+2,97%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-0,89%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,62%.