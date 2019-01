Mercati europei positivi. Milano resta indietro

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -terminando vicino ai valori della vigilia, dopo che la BCE ha imposto a tutte le banche di svalutare integralmente, in maniera graduale, lo stock di crediti deteriorati (NPL) Riflettori puntati sul voto del Parlamento inglese sulla Brexit . La Camera dei comuni dovrà esprimersi se approvare o respingere l’accordo negoziato dal premier inglese Theresa May sull'uscita della Gran Bretagna dall'Ue.A livello macro ha deluso il PIL della Germania sceso ai minimi da 5 anni Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,67%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,21%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,32%.Torna a salire lo, attestandosi a +272 punti base, con un aumento di 7 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,87%.giornata positiva per, che segna un rialzo dello 0,33%, bene, che sale di un frazionale +0,58%, in rialzo, che riflette un moderato aumento dello 0,49%.; sulla stessa linea il, che rimane a 21.074 punti. In moderato rialzo il(+0,59%), come il FTSE Italia Star (0,8%).Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,61 miliardi di euro, in calo rispetto ai 1,79 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 202.689, rispetto ai 213.190 precedenti.Tra i 222 titoli trattati, 112 hanno chiuso in flessione, mentre 96 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 14 azioni.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+3,83%),(+1,80%) e(+1,79%). Nel listino, i settori(-2,19%),(-0,74%) e(-0,67%) sono stati tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 7,19%.Effervescente, con un progresso del 2,12%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,99%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,84%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,97%.In apnea, che arretra del 4,74%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,45%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,13%.di Milano,(+8,81%),(+3,76%),(+3,56%) e(+2,68%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,65%.Affonda, con un ribasso del 6,13%.Crolla, con una flessione del 4,46%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,98%.