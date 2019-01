S&P meno ottimista su crescita dell'Italia

(Teleborsa) - Arriva un altro duro colpo per le. Questa volta è l'agenzia internazionalea mettere in dubbio le stime, definendoleNel corso dell'Annual Press Conference sull'Italia, S&P ha detto checontro un target fissato nel DEF al'1,5% mentre nel 2020 sarà a +0,9%. Le stime suiin Italia sono, ma le prospettive sugliStime che fanno perno sugli ultimi dati relativi al PMI ed alla produzione industriale che ha subito un tracollo a novembre. Numeri che andranno confrontati con quelli di dicembre e gennaio per valutare la persistenza dle rallentamento., ha poi precisato Sylvain Broyer, capo economista dell'area EMEA (Europa, Medioriente, Africa), aggiungendo che il. La previsione per il PIL dell'Eurozona formulata dall'agenzia è pari a +1,6% nel 2019 e nel 2020.