BlackRock, utile 4° trimestre in calo del 60% e sotto attese

BlackRock

(Teleborsa) -chiude il 4° trimestre del 2018 cone asset gestiti per l'intero anno in calo da 6.288 a 5.975 miliardi.Il maggior gestore di asset al mondo ha riportato undi dollari,pari aper azione,(-60%) rispetto ai circa 2,3 miliardi, 14,01 dollari per azione, dello stesso periodo del 2017. Escludendo le voci straordinarie,, sotto i 6,27 dollari stimati dal consensus.Altro dato che ha deluso sono, rispetto ai 3,76 miliardi del dicembre 2017. Gli analisti ne avevano previsti per 3,5 miliardi.Per l'intero, la società annuncia un, dai 4,952 miliardi del 2017, mentre i ricavi sono saliti a 14,19 miliardi dai 13,6 miliardi del 2017.Nonostante questo, la società ha annunciato un aumento dle 5% del