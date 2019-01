Borse Ue senza direzione. Piazza Affari sulla via del rialzo con le banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le principali borse europee arrivano al traguardo di metà seduta cercando ancora una direzione precisa dopo la bocciatura della Brexit di Theresa May da parte del parlamento britannico Il primo ministro inglese deve ora affrontare la mozione di sfiducia che ha parlato di "". Il "no" della Camera dei Comuni era scontato, ma quel che ha sorpreso è stata l'entità del voto con oltre 430 "contrari"., prosegue sulla strada del rialzo,, affossati la vigilia sulle notizie di una stretta della BCE sulla gestione degli NPL L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. Sul fronte macro, in arrivo nel pomeriggio dagli USA, i prezzi alle importazioni e le vendite al dettaglio. In serata è prevista la pubblicazione del. L'è sostanzialmente stabile su 1.289 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,36%.Torna a scendere lo, attestandosi a +263 punti base, con un calo di 9 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,81%.deboleche lima lo 0,18%. Nervosa-0,66% mentre resta vicino alla parità(+0,02%)., con ilchea 19.263 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,64%),(+1,55%) e(+1,47%). Il settore, con il suo -1,54%, si attesta come peggiore del mercato.Tra idi Milano, in evidenza(+2,64%),(+2,52%),(+2,46%) e(+2,07%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,91% sulla scia del warning lanciato dal colosso USA, Goodyear Tra i(+4,02%),(+3,96%),(+3,16%) e(+2,40%). Giù, che prosegue le contrattazioni a -3%.