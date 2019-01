Confartigianato Veneto: " No Deal" pericoloso per il nostro commercio

(Teleborsa) - Il presidente di Confartigianato Imprese Veneto, Agostino Bonomo, ha commentato la bocciatura di ieri, da parte del Parlamento inglese, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea. Bonomo afferma che ile di conseguenza per la nostra economia manifatturiera e per la piccola e media impresa che ne sono la colonna portante".A supporto dell'allarme, il Presidente richiama i numeri dell'elaborazione dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Veneto sui dati Istat:, pur non essendo cambiato nulla, si e' registrata una iper un importo di meno 62 milioni di euro. Gelata che ha interessato in misura quasi uguale sia l'export manifatturiero che quello generato dai settori ad elevata concentrazione di medie e piccole imprese. Gli fa da contraltare il fatto che l'export made in Veneto verso il mondo, nello stesso periodo e' invece continuato a cresce a buoni ritmi. A tal punto che le linee dei grafici divergono in modo repentino."Non giudico la scelta degli inglesi - ha affermato Bonomo - ma qin particolare quelli italiani ed oltremodo quelli del Veneto. E non e' ancora successo nulla. Se arriveremo al 30 marzo prossimo senza una intesa sulle modalita' di uscita, temo un tracollo".