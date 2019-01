FS Italiane, RFI: Salgono a 300 le stazioni ferroviarie gestite dalle 14 Sale Blu

(Teleborsa) - Prende il via in data 16 gennaio 2019,Salgono così a, e,, anno di inizio delle attività per conto di RFI, i servizi erogati gratuitamente negli scali ferroviari appartenenti al network delle Sale Blu"L’ampliamento del circuito di assistenza delle Sale Blu ci permette di essere ancora più vicini alle persone che ogni giorno viaggiano a bordo dei nostri treni e transitano per le nostre stazioni - ha dichiarato Gianfranco Battisti, Ad di FS Italiane - "i viaggiatori e le loro esigenze sono al centro delle strategie e delle azioni del Gruppo FS Italiane e siamo a lavoro per raggiungere standard sempre più elevati di qualità ed efficienza".