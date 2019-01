Mercato americano timidamente positivo

Goldman Sachs

Bank of America

BlackRock

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

finanziario

Goldman Sachs

United Health

American Express

Visa

Verizon Communication

Chevron

Johnson & Johnson

United Continental Holdings

American Airlines

Wynn Resorts

Netease

Fiserv

NetApp

Mercadolibre

Incyte

, entrata nel pieno della stagione delle trimestrali, conin calendario oggi 16 gennaio 2019. Prosegue lo shutdown , limitando la pubblicazione di alcuni dati macroeconomici a stelle e strisce., con la May verso il voto di sfiducia dopo il no della Camera dei Comuni all' accordo sul divorzio dall'Ue raggiunto a novembre.Il listino USA mostra un timido guadagno, con; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 2.616,15 punti. In moderato rialzo il(+0,26%), come l'S&P 100 (0,3%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settoredel Dow Jones,(+4,08%),(+1,25%),(+1,00%) e(+0,94%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-0,74%. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,04%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,58%.(+6,18%),(+2,51%),(+2,33%) e(+1,89%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-5,09%. Affonda, con un ribasso del 5,02%. Crolla, con una flessione del 2,88%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,68%.