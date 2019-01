Piazza Affari svetta tra le borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, rimasti ai nastri di partenza dopo la bocciatura della Brexit di Theresa May da parte del Parlamento britannico . A sostenere Piazza Affari èL'si ferma su 1,14. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,41%. Giornata positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 3,17%.In forte calo lo, che raggiunge +259 punti base (-13 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 2,76%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,36%, dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia (-0,54%), composta, che cresce di un modesto +0,51%., che raggiunge i 19.478 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,24% rispetto alla chiusura di ieri. Positivo il(+0,78%), come il FTSE Italia Star (0,5%).Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,12 miliardi di euro, con un incremento di ben 504,2 milioni di euro, pari al 31,27%, rispetto ai precedenti 1,61 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,66 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,76 miliardi.A fronte dei 221 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 142 azioni. In lettera invece 64 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 15 stocks.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+3,97%),(+2,27%) e(+2,04%). Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-1,28%) e(-0,97%).di Milano, troviamo(+5,82%),(+5,63%),(+3,81%) e(+3,73%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,36%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,69% sulla scia del warning lanciato dal colosso USA, Goodyear. Piccola perdita per, che scambia con un -0,67%. Tentenna, che cede lo 0,62%.del FTSE MidCap,(+7,05%),(+6,41%),(+4,97%) e(+3,93%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,34%. Seduta drammatica per, che crolla del 2,07%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,60%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,10%.