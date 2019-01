Agricoltura, produzione in crescita nel 2018

(Teleborsa) -. E' quanto rileva l', che per la prima volta ha pubblicato una stima preliminare dell’andamento del settore agricolo nel suo insieme per l’anno appena trascorso.Una marcata crescita si è registrata per ilma fa bene anche la frutta (+1,4%). Aumenti rilevanti anche per le(+7%), le(+3,5%) e degli(+2,1%).La produzione diha subìto, invece, une un netto ridimensionamento ha interessato anche le(-6,8%). Nel comparto zootecnico la produzione ha registrato un calo dello 0,5%.La crescita in volume delle(+0,4%) mentre le attività secondarie continuano a segnare dinamiche positive (+1,3%), soprattutto nel settore dell’Sul fronte dei, lacomplessiva è stata, a sintesi di un incremento (+3,8%) dei prezzi delle produzioni vegetali e di una flessione (-2,2%) di quelle zootecniche.: a una crescita delle quantità impiegate (+0,9%) si è associato un deciso aumento dei prezzi (+4,4%).L’andamento congiunto dei prezzi dell’output e dell’input ha indotto nel 2018 unper il settore agricolo.in valore e, conseguentemente, l’indicatore di, in controtendenza rispetto alla media europea (-3,1%)3,1% (Ue28).