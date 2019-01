Alstom-Siemens, problemi in vista per la fusione franco-tedesca

Alstom

(Teleborsa) - La danese, commissario alla concorrenza non guarda in faccia nessuno. E comea suo tempo bastonava multinazionali del calibro di Microsoft infliggendo multe pesantissime, l'attuale commissario alla concorrenza si avvia a prendere una decisione contestata ma nell'interesse dei consumatori, si tratta della possibileLa società tedesca, con oltre 27mila dipendenti e il gruppo francese con quasi 33mila dipendenti, hanno intenzione di unirsi a nozze per creare un gigante europeo dei treni che faccia concorrenza ai cinesi e agli Stati Uniti ma non tutte le ciambelle riescono col buco. Si è messa di traverso l'dal rischio che la fusione, crei un monopolio che possa "privare gli operatori ferroviari europei di una scelta di forniture e prodotti innovativi e portare a prezzi più elevati, che finirebbero per danneggiare milioni di europei che usano il trasporto ferrioviario ogni giorno".Secondo un venticello che spira dalle stanze delAnche se sia il gigante dell'ingegneria francesesia la tedesca Siemens abbiano offerto una serie di vendite di attività perche teme il dominio sui mercati soprattutto nel segnalamento ferroviario e nei treni ad alta velocità.In una nota la Alstom ha precisato "che i rimedi offerti tengono conto delle preoccupazioni della Commissione pur mantenendo i fondamentali economici e industriali dell'accordo e quindi la proposta".Ma secondo il, queste offerte non hanno tranquillizzato per nulla, come si pensava, il mastino della concorrenza. Pochi numeri per capire di cosa si tratta, la fusione creerebbe un colosso ferroviario presente in sessanta paesi e con un fatturato annuo di oltreParigi e Berlino si ribellano. "il diritto dell'Unione Europea della concorrenza - urla il- è obsoleto, è nato nel ventesimo secolo e deve affrontare i giganti industriali del ventunesimo. Non permette all'Europa di creare i propri campioni industriali".Anche laafferma "abbiamo bisogni di più campioni europei per battere la concorrenza cinese e americana. Perciò vogliamo sostenere la collaborazione di aziende europee".La Commissione è divisa, le pressioni di Parigi e Berlino non demordono,vista come un'operazione che potrebbe danneggiare la concorrenza nel settore della costruzione navale.A cura di