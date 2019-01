Borse europee in frazionale calo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli investitori attenti alla Brexit . Dopo aver incassato il no all'accordo raggiunto con l'Ue lo scorso novembre dalla Camera dei Comuni, il premier inglesetira un piccolo sospiro di sollievo, salvandosi dalla mozione di sfiducia presentata dal leader laburista Positiva la chiusura di Wall Street mentre Tokyo ha registrato una piccola perdita nel finale . Dal Beige Book della Fed , pubblicato ieri sera 16 gennaio 2019, è emerso che l'economia a stelle e strisce resta "solida" anche se emergono alcuni segnali di debolezza.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,14. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 51,89 dollari per barile, in calo dello 0,80%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +258 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,75%.piccola perdita per, che scambia con un -0,69%, tentenna, che cede lo 0,52%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,47%.; in lieve ribasso il, che continua la giornata sotto la parità a 21.339 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,16%), come il FTSE Italia Star (0,1%).(+1,06%) e(+0,62%) in buona luce sul listino milanese. Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-2,27%),(-1,46%) e(-0,85%).Tra lea grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,12%.Buona performance per, che cresce dell'1,02%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,95%.Composta, che cresce di un modesto +0,93%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -2,63% sul warning di TSMC.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,72%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,37%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,26%.di Milano,(+3,79%),(+2,33%),(+1,54%) e(+1,28%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -3,64% dopo un downgrade.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,58%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,48%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,46%.