Infrastrutture, incontro MIT-Regione Sardegna. Interventi per 191 mln

(Teleborsa) - In Sardegna, larelativa aglicontenuti nell'Addendum al, in attesa della sottoscrizione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Regione.oggi, il, che insieme ale all'hanno delineato ila cui sarà destinato ilNella sede della Direzione Marittima di Cagliari, infatti, sono stati affrontati i temi del rinnovo del parco autobus per il TPL (150.460.000 di euro) e degli interventi sulle strutture per l’aeroporto di Olbia (12.900.000 euro), entrambi finanziati nell’ambito della delibera Cipe n. 98 del 22 dicembre 2017.I tre, inoltre, hanno discusso anche degli stanziamenti per il prolungamento della pista dello scalo olbiese e per l'adeguamento delle infrastrutture sull'assistenza al volo dell'aeroporto di Cagliari, dal valore rispettivo di 12.320.000 euro e 16 milioni di euro, inseriti nella delibera Cipe n. 12 del 28 febbraio 2018.Durante l’incontro, poi, ildall'isola, ribadendo la necessità di ripensare il nuovo bando con oneri di servizio per il trasporto marittimo a partire dalle esigenze della Sardegna, soprattutto in funzione della regolamentazione delle tariffe per passeggeri e merci.