L'AgCom dà i dati del SIC: nel 2017 con 17,5 miliardi rappresentava l'1% del PIL

(Teleborsa) - Nel, pur registrando una riduzione dello 0,9% rispetto all'anno precedente, il- che comprende radio, TV, stampa quotidiana e periodica e Internet -pari a circa. E' quanto emerge dagli ultimi dati resi noti dall', con, mentre nel settore dellaad accaparrarsi nel 2017 un margine maggiore a discapito delladel peso complessivamente esercitato da, è l'area che include, laddove il peso del settoreregistra una flessione, attestandosi. Pressochè stabile rimane il peso degli altri comparti, quali pubblicità esterna (2%) ed il marketing di tipo "below the line" (7%).Agcom ha determinato anche lapresenti nel SIC, da cui si evince come nessuno di essi abbia realizzato nel 2017 ricavi superiori al limite del 20%. A tale riguardo, si evidenzia che ioperanti nel Sistema integrato delle comunicazioni, con quasi, rappresentano congiuntamente. In particolare, le quote più rilevanti sono detenute daSeguono(4,1%),con La7 (3,8%), Gedi gruppo editoriale che controlla La repubblica e La Stampa (3,2%),(2,7%),(1,3%),(1,3%) e(1,1%).