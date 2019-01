Ministro Toninelli in Sardegna insoddisfatto per collegamenti marittimi col "Continente"

(Teleborsa) -, che, giunto all'aeroporto di Cagliari, incontrando l’Amministratore delegato della società di gestione dello scalo aereo, Alberto Scanu,. Il Ministro ha infatti dichiarato di essere intenzionato a "mettere fine al monopolio della Tirrenia in Sardegna", annunciando una nuova gara nel luglio 2020:Toninelli ha parlato di, definendo le dichiarazioni di Toninelli frutto di "pura demagogia elettorale".L'armatore ha subito ricordato che "sulle linee per la Sardegna operano altre quattro compagnie: Grandi Navi Veloci, Sardinia Ferries, Grendi e Grimaldi".Vincenzo Onorato è Presidente della compagnia Moby Lines e recentemente ha acquistato partecipazioni sia nella Toremar che nella Tirrenia, rendendo la Moby S.P.A. la prima compagnia di navigazione italiana per le rotte del mediterraneo.Rimanendo in tema di settore marittimo,Il Ministro si è rivolto anche ad. Deve operare più velocemente, deve sbloccare più velocemente i cantieri". Un discorso che vale tanto più per la Sardegna, secondo il Ministro.