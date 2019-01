Prudenza tra borse europee. Banche incerte

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le principali borse europee chiudono la sessione odierna confermando la debolezza registrata fin dall'avvio. Piazza Affari, invece, recupera la parità, ma il rimbalzo è contenuto poiché limitato dalla performance debole dei titoli bancari. Dal fronte macro, va segnalato il rallentamento dell'inflazione della Zona Euro Nel frattempo gli investitori restano in attesa di sviluppi sulla Brexit la Camera dei Comuni ha bocciato la mozione di sfiducia presentata contro il suo governo dal. May ha confermato che il suo governo continuerà a lavorare per assicurare la realizzazione dell'uscita del Regno Unito dall'Ue.Sul mercato Forex, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 51,63 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,10% a quota +256 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,75%., cede lo 0,12%. Fiacca-0,40% seguita da-0,34%., con ilche si attesta a 19.470 punti.Nella Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 1,61 miliardi di euro, in calo di 378,7 milioni di euro, rispetto ai 1,99 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,57 miliardi di azioni, rispetto ai 0,74 miliardi precedenti.Tra i 219 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 106, mentre 97 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 16 azioni.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+3,93%),(+1,70%) e(+0,55%). Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-1,59%),(-0,78%) e(-0,71%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,14%),(+2,06%),(+1,62%) e(+1,30%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,91%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,49%),(+2,84%),(+2,23%) e(+2,21%). Giù, che archivia la seduta a -3,26%.