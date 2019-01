Sicurezza scuola: rispetto della privacy contro la sorveglianza negli istituti

(Teleborsa) -una divisa, cani antidroga o. Con queste parole, il Ministro dell’Internohanella giornata di ieri, 16 gennaio, ilda parte delle forze di polizia,di Cagliari.Nel corso della sua visita in Sardegna in vista delle prossime elezioni regionali, il vicepremier ha affrontato così il tema della sicurezza negli istituti, scatenando lePrimo fra tutti,, che in un comunicato taccia le parole del rappresentante del governo come l’ennesima provocazione che non tiene conto "Del lavoro di sorveglianza che ogni giorno svolgono migliaia di docenti ed Ata nelle scuole italiane". "Il problema non è tanto quello di andare ad impedire attività illecite quali lo spaccio ed il consumo di droga da parte dei nostri studenti – già compito dell’autorità giudiziaria, continua il comunicato - quanto quello di andare a verificare se la videosorveglianza possa essere strumento utile anche per impedire questa tipologia di reati"., infatti, ilnelle sedi scolastiche sarebbe già statoimposti dal "e dal "recente" poi. A questo proposito, si legge nel comunicato, ilsi è detto "come quella. "Chi lavora nella scuola - ha spiegato Pacifico - vuole solo il rispetto del regolamento europeo sulla privacy, specialmente nel trattamento dei dati sui minori".