Vicenzaoro January, Salone del Gioiello al via il 18 gennaio

(Teleborsa) - Ai blocchi di partenza, il Salone internazionale del Gioiello chedomani,, a. Ildella kermesse,per il primo appuntamento dell’anno in materia di eccellenza orafa e gioielliera internazionale, sarà quello della"", declinata in ogni sua forma nel corso degli appuntamenti.del Salone internazionale, infatti, si articolerà in diverse fasi, a partire, la tavola rotonda che vedrà riunirsi aziende del settore, esperti internazionali e top influencer,. Subito dopo, nella Hall 7.0 Welcome Lounge avrà luogo, alla quale,, interverranno: il, la Senatrice Erika Stefani, ilMichele Geraci, ilCarlo Ferro, ilUmberto Guidato, l’Silvio Giovine, ilMaria Cristina Franco, l’Elena Donazzan, ilBruno Failla, ilGaetano Cavalieri, ilIvana Ciabatti, ilOrafiAndrea Boldi, ilArduino Zappaterra, ilOnorio Zen ed ilStefano Andreis.Insieme al Vicenzaoro January, che vedrà gli espositori divisi in relazione al posizionamento dei singoli brand, in modo tale da agevolare la fruizione dei, che, secondo le stime di IGE saranno, aprirà i battenti anche. Un Salone internazionale interamente dedicato ai macchinari e alle tecnologie avanzate, concepite per aumentare la qualità dei processi legati alla filiera del gioiello.