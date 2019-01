40°SIGEP, Centinaio: "Importante vetrina delle nostre eccellenze dolciarie"

(Teleborsa) - Affidato a, il, la kermesse organizzata dae dedicata all'arte pasticcera ed alla gelateria, al via nella giornata del 19 gennaio al quartiere fieristico di, che lo scorso anno ha registrato presenze per un totale di, saràe, nella sua quarantesima edizione avrà come. Uno sguardo in avanti, dunque, che sarà dato insieme alle 1.250 imprese delle cinque filiere che esporranno nel corso dei 5 giorni: quelle della gelateria, della pasticceria, della panificazione artigianali, del caffè e del cioccolato.saranno, dunque, i temi chiave su cui si baserà il 40° SIGEP fin dall’apertura, con l’opening talk di lancio "Future is now! Lo scenario del foodservice dolce nel mondo: innovazione e internazionalizzazione. Tendenze, nuovi format, case history di successo".I saluti iniziali e le conclusioni saranno affidati al, il quale ha affermato che “Sigep rappresenta un’importante vetrina delle nostre eccellenze dolciarie, una rassegna prestigiosa per il comparto dellae della"."La filiera del Made in Italy del gelato - ha sottolineato il Ministro - è une l’Italia è leader mondiale anche nel settore della produzione delle macchine e attrezzature per gelato e gelaterie”.