Bialetti, ok azionisti aumento da 10 milioni

Bialetti Industrie

(Teleborsa) - L’assemblea straordinaria degli azionisti diha deliberato l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione, della delega ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento ed in via scindibile, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di euro 10 milioni.La delega potrà essere esercitata entro due anni dalla data della deliberazione.L’assemblea ha altresì revocato la precedente delega ad aumentare il capitale sociale conferita dall’assemblea straordinaria al Consiglio di Amministrazione in data 27 giugno 2014 la cui scadenza è prevista per il prossimo 27 giugno 2019.Il Consiglio di Amministrazione riunitosi al termine dell’assemblea ha deliberato, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, l'assunzione di Alessandro Matteini alla carica di Group Chief Financial Officer e lo ha contestualmente nominato Dirigente Preposto allaredazione dei documenti contabili societari.