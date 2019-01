Brexit, ultimatum di Corby: "Se non si esclude ipotesi no deal, referendum bis"

(Teleborsa) - Dopo la bocciatura ai Comuni dell’accordo raggiunto, con in tasca la fiducia del Parlamento “una mozione emendabile” da presentareMa il primo degliconvocato, a tal fine, dalla premier britannica con i leader dellenon sembra essere iniziato con il piede giusto. La riunione, a cui hanno preso parte i vertici dei LibDem, Snp e Plaid Cymru, è stata, infatti,e promotore della mozione di sfiducia,Mentre May cerca margini per avviare un dialogo e concordare una nuova strategia con le opposizioni,e chiede come precondizione per un confronto"Occorre mettere da parte i propri interessi e lavorare insieme costruttivamente", ha affermato la premier britannica dicendosima aggiungendo che "la porta resta aperta". "Il popolo britannico – ha affermato May – vuole a larga maggioranza andare avanti e che la Brexit sia attuata. Io credo sia mio dovere rispettare le istruzioni del popolo britannico di lasciare l’Ue e intendo farlo". Nonostante le aperture, tuttavia, Maye anzi, secondo l’Evening Standard,con compiti ausiliari nel caso in cui questo scenario divenga realtà. Il piano illustrato al Parlamento dal ministro della Difesa, Gavin Williamson, prevederebbe l’allertamento di 3.500 fra militari effettivi e della riserva destinati, in presenza di un no deal e in caso d’emergenza, destinati ad affiancare le forze dell’ordine di fronte a ipotetiche"Se la premier non accetta un compromesso su una nuova proposta di accordo per una Brexit più soft che includa la permanenza del Regno nell’unione doganale, ilper arrivare a, ma anche a". Ossia un referendum bis.mentre i leader europei si preparano all’ipotesi di un "no deal",ha annunciato che "se il Regno Unito sposterà i suoi paletti" per la costruzione della relazione futura con i 27, anche l’Ue "farà altrettanto".